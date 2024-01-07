أستاذ علوم سياسية: ننتظر تفاصيل لقاء أبو مازن والرئيس السيسي

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الحديث عن اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، على الرئيس عبدالفتاح السيسي استضافة حوار وطني فلسطيني في القاهرة أمر صحيح لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل خاصة به.

محاولات تنفيذ المبادرة المصرية الشاملة

وأضاف الرقب، لـ«الوطن»، أن الرئيس الفلسطيني سوف يصل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، على أن يعقد اجتماعا غدا الاثنين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط الحديث عن محاولات تنفيذ المبادرة المصرية الشاملة لإيقاف الحرب على غزة والتقريب بين الفصائل الفلسطينية المختلفة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن اللقاء سيظهر إذا كان اللقاء مقتصرا على التشاور فقط أم حلول عملية وسط تنسيق لتشكيل حكومة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على غزة، لافتا إلى أنه سيتم تبادل الرؤى والأفكار وتحديد طريقة التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل زيارة رابعة مرتقبة من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يوم السبت السابع من أكتوبر.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألف شخص، فيما يزيد عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن 505 جنود حتى الآن.