مسؤول أممي: ارتفاع وانخفاض غير مسبوقين في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ

قال الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن ما يشهده العالم من تغيرات مناخية جامحة، ناتجة عن التدخل البشري التي تسببت في زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي، التي وصلت تركيزاتها إلى 420 جزءا في الدقيقة.

ارتفاع درجات الحرارة

أضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «هذه الغازات لها طبيعة كيميائية تمتص الأشعة الشمسية، وتعمل على الاحتفاظ بها، وبالتالي تحدث سخونة وارتفاع في درجات الحرارة، وهذا بدوره له آثار وتبعات سلبية على مناخ الأرض».

تذبذب معدلات الأمطار

وتابع: «نشهد ارتفاعا وانخفاضا غير مسبوقين في درجات الحرارة، وتذبذبا في معدلات الأمطار، فنرى تساقط أمطار بكميات كبيرة في مناطق لم يكن يسقط بها من قبل، ومناطق قد تعاني من الجفاف والتصحر، بخلاف ارتفاع درجات الحرارة الذي يسبب الحرائق في الغابات، وتأثير على الإنتاجية الزراعية وتبوير الأراضي، وتأثيرات على الثروة السمكية في بعض المناطق، وكل ذلك بسبب حرق الوقود الأحفوري الذى ينتج عنه مثل هذا النوع من الغازات».