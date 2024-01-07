محافظ سوهاج يوزع الهدايا على أطفال بيت الرحمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

احتفلت الكنائس والأديرة والمطرانيات بمختلف الطوائف بمحافظة سوهاج بعيد الميلاد، إذ أقيمت الصلوات بالثامنة والنصف صباحًا، وبدأت الكنائس باستقبال المهنئين بالعيد، من قيادات محافظة سوهاج إذ حرص اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج والقيادات التنفيذية بالمحافظة، على زيارة الكنائس والأديرة لتقديم التهنئة ومشاركة الاحتفال.

عيدية للأطفال من المحافظ

كما حرص اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في لمسة إنسانية على زيارة أيتام بيت الرحمة المسيحية للاحتفال معهم بالعيد مقدمًا لهم الهدايا، ومبلغ مالي كعيدية، وكسوة العيد.

وقال «الفقي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه أحب مشاركة الأطفال فرحة العيد، ووجّه التهنئة لجميع الأخوة الأقباط من أبناء سوهاج، مؤكدا أن الشعب المصري نسيج واحد، ولن يستطيع أحد النيل من وحدة وقوة الشعب المصري والتفافه حول قيادته السياسية، موضحا أن تلك الأعياد والمناسبات تكون فرصة للتأكيد على علاقات المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب الواحد.

فرحة العيد بالمتنزهات

وامتلأت المتنزهات بمحافظة سوهاج ما بين جزيرة الزهور والكورنيش الشرقي واستاد سوهاج الرياضي، بالمواطنين الذين لم يمنعهم انخفاض درجات الحرارة من الخروج للمتنزهات.

وأعربت ميرنا مجدي، ربة منزل لـ«الوطن»، عن فرحة العيد، قائلة: حتى لو الجو ثلج هنخرج ونفسح الأولاد دي الأيام اللي بنستناها، والخروج والفسحة ولمة الأهل بتضيع أي إحساس بالبرد.