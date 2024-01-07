محافظ سوهاج يوجه بسرعة إنهاء مشروعات حياة كريمة بمركز ساقلتة

وجّه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بإنهاء المشروعات المتعطلة بمركز ساقلتة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ومتابعة المشروعات الحيوية بنطاق مركز ومدينة ساقلتة وقراها التابعة، وسرعة الانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز، في المدد الزمنية المحددة لكل مشروع، وإزالة أي معوقات تواجه المشروع.

وجرى استكمال أعمال الأسوار الخرسانية على الترع، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، فضلاً عن استكمال مشروع الصرف الصحي بمدينة ساقلتة.

الانتهاء من المشروعات المتعطلة بسوهاج

وقال أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة ساقلتة، في حديثه لـ«الوطن» إنه جرى تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الصرف الصحي من المشروعات الحيوية التي تخدم جميع المواطنين بنطاق المركز.

وشدد «البدري» على مسؤولي التنفيذ، بسرعة الانتهاء من الأعمال في المدد الزمنية المحددة، كما جرت أعمال استكمال عمل أسوار خرسانية على الترع التي جرى تبطينها، وذلك أمام الكتل السكنية حفاظًا على الأطفال وحمايتهم.

متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وأوضح أن المتابعة ستتم بصفة دورية شبه يومية، لجميع مشروعات حياة كريمة الجاري تنفيذها بنطاق المركز، ومراعاة المدد الزمنية المحددة لكل مشروع، وإزالة أي معوقات تواجه المشروع، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وخلق بيئة نظيفة لهم.