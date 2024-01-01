نائب محافظ الفيوم يتفقد المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، مساء اليوم الإثنين، المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس إدارة أبشواي التعليمية التي جرى تنظيمها في قاعة نقابة المعلمين بمدينة أبشواي، مؤكدًا اهتمام القيادات التنفيذية والتعليمية بتقديم المراجعات المجانية في كافة المواد الدراسية، وتوزيع المذكرات مجانًا عليهم، موضحًا إنّه جرى اختيار أفضل المدرسين في كل إدارة تعليمية لتقديم تلك المراجعات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إذ انطلقت المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

تطوع المدرسين بالمجان

وناقش نائب محافظ الفيوم الطلاب، مؤكدًا أنّ كل المدرسين تطوعوا لتقديم المراجعات بالمجان لأبنائهم الطلاب على مستوى محافظة الفيوم، مُشيرًا إلى أنّ اليوم الأول لتلك المراجعات شهد حضورا كثيفا ومميزا من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية.

مراجعات مجانية في اللغة الإنجليزية

وجرى تقديم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمركز أبشواي اليوم في مادة اللغة الإنجليزية، إذ قدّم المحاضرة محمود ياسين والدكتورة أسماء مرسي معلمي اللغة الإنجليزية.

وكيل تعليم الفيوم تتفقد المراجعات

من ناحيتها، تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بنقابة معلمي أبشواي، بحضور الدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية، وأحمد سيف النصر وكيل إدارة أبشواي التعليمية، وعلي حمد رسلان نقيب معلمي أبشواي، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استمرار تقديم المحاضرات المجانية على مستوى جميع الإدارات التعليمية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية حتى انطلاق امتحانات نصف العام 2024.