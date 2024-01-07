«الجمهورية الجديدة» ترسم «خريطة المواطنة» بالممارسة العملية

بذلت الدولة جهودا مضنية لبناء وترميم الكنائس تطبيقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وفى إطار تفعيل المادة 235 من الدستور، تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس فى يناير عام 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية.

وأكد تقرير لمجلس الوزراء أنه تم إصدار 25 قراراً من قِبل اللجنة المعنية، منذ مايو 2018 وحتى الآن، حيث تم تقنين أوضاع 2900 كنيسة ومبنى تابع، بما يشمل 1505 كنائس، و1395 مبنى تابعاً.

وأظهر التقرير التوزيع الجغرافى للكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها، حيث تم فى الجيزة توفيق أوضاع 245 كنيسة ومبنى، وفى الإسكندرية 240، وسوهاج 224، والقاهرة 163، والمنيا 560، والقليوبية 152، وأسيوط 444، والشرقية 161، والبحيرة 169، وبنى سويف 103، وأسوان 56، والغربية 44 والبحر الأحمر 39، والدقهلية 47، والمنوفية 41، والأقصر 29، وقنا 36، والسويس 35، والإسماعيلية 17، ومطروح 15، وبورسعيد 12، والفيوم 48، وكفر الشيخ 10، وشمال سيناء 6، وجنوب سيناء 2، والوادى الجديد 2.

وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء 69 كنيسة بالمدن الجديدة، وجارٍ إنشاء 43 أخرى، وأوضح أنه فى سبتمبر 2020، تم إصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، ولأول مرة يجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحّد للمسيحيين (الأرثوذكس، الإنجيليين، الكاثوليك)، والمقترح من الثلاث كنائس، وجارٍ إعداده فى وزارة العدل.

واستكمالاً لما سبق، أدى المستشار بولس فهمى إسكندر اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كأول مسيحى يتم تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا فى فبراير 2022، فضلاً عن أنه لأول مرة تشهد حركة المحافظين تعيين 2 مسيحيين فى منصب المحافظ، وذلك عام 2018، حيث تولت منال عوض ميخائيل منصب محافظ دمياط، كأول سيدة مسيحية تتولى هذا المنصب، والدكتور كمال جاد شاروبيم سعد محافظ الدقهلية.

وتم زيادة تمثيل المسيحيين فى مجلس النواب ليصبح عددهم 37 نائباً فى المجلس الحالى، بعد أن كان 5 نواب مسيحيين فى مجلس 2012، بجانب زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس الشيوخ، فأصبح عددهم 24 نائباً مسيحياً فى المجلس الحالى، مقارنة بـ15 نائباً مسيحياً فى مجلس 2012، وكانت أمانى عزيز أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية فى تاريخ البرلمان المصرى عام 2015، فضلاً عن تولى فيبى جرجس منصب وكيل ثانٍ لمجلس الشيوخ عام 2020 كأول سيدة مسيحية.

وأشار الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، إلى أن تهنئة الرئيس شخصياً للمسيحيين كل عام هى تأكيد من جانبه على معانى المواطنة الحقيقية، ورسالة للمصريين جميعاً بأن المسيحيين شركاء فى الوطن.

وشدّد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، على أن المواطنة فى الجمهورية الجديدة تنتقل من كونها شعاراً إلى ممارسة عملية وحقيقية على أرض الواقع، سواء فى ما يتعلق بالرأى العام أو على صعيد القرارات التى تصدرها الدولة، مبيناً أن من أبرز الخطوات تقنين الكنائس منذ عام 2016.

وأكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقاً، أن هناك تقدّماً كبيراً فى تمتّع المسيحيين بحقوقهم، وإنجازات واضحة، وذلك فى مجال الحقوق المدنية والسياسية. وتقدّم القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس عام 2022، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء على الاهتمام الكبير بملف تقنين أوضاع الكنائس ومتابعة هذا الملف باستمرار.