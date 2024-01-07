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حرفة «الإنفرانجي» في كفر الشيخ تحافظ على مكانتها.. «خلي القديم يتكلم»

كتب:

خير الله فؤاد
08:51 م | الأحد 07 يناير 2024
منجد الإنفرانجي في كفر الشيخ

منجد الإنفرانجي في كفر الشيخ

في محافظة كفر الشيخ، تحافظ حرفة المنجد «الإنفرانجي» على مكانتها كإحدى الحرف اليدوية العريقة، والتي تتميز بتحويل الكراسي الخشبية القديمة والأنتريهات المستعملة إلى تحفة فنية رائعة.

حرفة المنجد الإنفرانجي لا تنقرض

ويؤكد منعم محمد، صنايعي منجد إنفرانجي، بمدينة كفر الشيخ، لـ«الوطن» أن حرفة المنجد الإنفرانجي لا تنقرض، إذ يأتون إليه المواطنون لتحويل الكراسي الخشبية والأنتريهات والفواتات، في صورتها القديمة إلى جديدة وبأسعار زهيدة للغاية.

ويوضح أن تكلفة تنجيد الأنتريهات القديمة حسب كثافة الإسفنج للتنجيد يتكلف من خامات ومصنعية من 1500 حتى 2500 جنيه، لافتًا إلى أنه يجري تصميم الشغل حسب الطلب والمساحة.

الحرف اليدوية في كفر الشيخ

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن الحرف اليدوية في كفر الشيخ، من الحرف التي يعمل بها نحو 75 ألف صنايعي، التي من بينها المنجد الإنفرانجي، التي بدورها كغرفة تجارية، تقدم لهم كافة أوجه الدعم الفني، وتمويل المشروعات الصغيرة من توفير ماكينات تساعد علي أداء مهامهم في تلك الحرف اليدوية، موضحًا أن تلك الحرف توفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

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