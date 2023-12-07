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«الأرصاد»: طقس لطيف نهارا بارد ليلا.. وتوقعات بسقوط أمطار

كتب:

مريم جاد
09:11 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس يشهد طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء، وحار على الجنوب، وطقس باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وجود فرص لسقوط الأمطار

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على فضائية القناة الأولى، أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق محدوة من المحافظات، وتكون شبورة مائية من متوسطة إلى كثيفة نسبيًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ناصحة قائدي السيارات بتشغيل الكشافات واستخدام آلة التنبيه لتنبيه الغير بوجودك، وتهدئة السرعة والالتزام بقواعد المرور.

درجات الحرارة اليوم

وتابعت أنّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة 22 درجة نهارا، وتصل إلى 27 درجة مئوية على جنوب البلاد، وتسجل 22 درجة على المحافظات الساحلية.

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