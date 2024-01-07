أحمد موسى: وثيقة الحكومة الجديدة تحمل آمالا كثيرة.. ونقلة نوعية بمختلف المجالات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الوزراء، أصدر وثيقة اليوم من 145 صفحة تتحدث عن خريطة الطريق المصرية خلال 6 سنوات مقبلة، لافتا إلى أنها استراتيحية تتحدث عن الاقتصاد المصري بدءا من 2024 وحتى 2030.

إطلاق الجنيه الرقمي

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوثيقة تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي أو ما يسمى بالعملة الرقمية بحلول 2030، لدعم تنافسية العملة الوطنية، بالإضافة إلى الحشد للنقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الإعلامي، أن الوثيقة كشفت أن مصر تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030، لافتا إلى أنها تستهدف أيضا زيادة الغرف الفندقية إلى نصف مليون خلال 6 سنوات، متابعا أن الخطة تستهدف أيضا ارتفاع قيمة خدمات التعهيد إلى 13 مليار دولار، مبينا أن القطاع الخاص أخذ حيزا كبيرا من الوثيقة، إذ يستحوذ على التشغيل بنسبة 90% خلال 6 سنوات، إلى جانب توفير 8 ملايين فرص عمل للشباب خلال 6 سنوات.

تحقيق كل ما يرضي طموح وآمال المواطنين

وشدد على أن هناك توجها إيجابيا من خلال الوثيقة أو الاستراتيجية التي أعلن عنها مجلس الوزراء والعمل على تحقيق كل ما يرضي طموح وآمال المواطنين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الوثيقة حملت عناوين تحمل آمالا كبيرة خلال 6 سنوات.

وذكر أن كل بند من بنود الوثيقة يحمل وراءه الكثير، لافتا إلى أن الوثيقة تستهدف تحويل 38% من ديونها الخارجية إلى استثمارات عبر مبادلة الديون، لافتًا إلى أنّ الوثيقة تهدف إلى تأسيس شركة لإدارة وتأجير العقار بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن التخارج من حصص مستهدفة من ملكية عدد من الأصول سيكون بقيمة 5 مليارات دولار.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الاكتفاء الذاتي من القمح سيكون بنسبة 70% بعد أن كانت 47%، مضيفا أن الصادات الزراعية تصل إلى 14 مليار دولار خلال 6 سنوات، وهو ما كشفت عنه الوثيقة التي أعن عنها مجلس الوزراء.