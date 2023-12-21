أحمد موسى: كبرى الشركات العالمية تستثمر في مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل مشاركة ألمانيا مع مصر لإدارة وتشغيل محطة الحاويات متعددة الأغراض.

دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة سيكون للإدارة فقط

وأكد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة سيكون للإدارة فقط، معلقا: «كبرى شركات ألمانيا وإيطاليا والصين وأمريكا وروسيا والسعودية وتركيا وقطر وغيرهم جاءت للاستثمار في الدولة، وهذا سيعود بالنفع على الجميع».

الجميع يزيد من استثماراته في مصر بكل المجالات على نطاق واسع

وأعلن أحمد موسى أن الجميع يزيد من استثماراته في مصر بكل المجالات على نطاق واسع؛ معلقا: هذا من حرص تسهيلات تقدمها الدولة للقطاع الخاص، وهذه التسهيلات ستزيد الاستثمارات وتشغيل الأيدي العاملة.

وتابع أحمد موسى قائلا: الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح بأن مصر ستكون مركز التجارة واللوجستيات حول العالم.

وبشأن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض البحرية، استكمل أحمد موسى: «نص ساعة أو أقل يتم إنهاء الإجراءات ودخول عدد كبير من السيارات بالميناء بشكل إلكتروني، وتم توفير بالمحطة استراحة ومسجد للصلاة ومتجر للشراء».