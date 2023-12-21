رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد موسى: كبرى الشركات العالمية تستثمر في مصر

كتب:

شريف سليمان
01:13 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل مشاركة ألمانيا مع مصر لإدارة وتشغيل محطة الحاويات متعددة الأغراض.

دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة سيكون للإدارة فقط

وأكد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة سيكون للإدارة فقط، معلقا: «كبرى شركات ألمانيا وإيطاليا والصين وأمريكا وروسيا والسعودية وتركيا وقطر وغيرهم جاءت للاستثمار في الدولة، وهذا سيعود بالنفع على الجميع».

الجميع يزيد من استثماراته في مصر بكل المجالات على نطاق واسع

وأعلن أحمد موسى أن الجميع يزيد من استثماراته في مصر بكل المجالات على نطاق واسع؛ معلقا: هذا من حرص تسهيلات تقدمها الدولة للقطاع الخاص، وهذه التسهيلات ستزيد الاستثمارات وتشغيل الأيدي العاملة.

وتابع أحمد موسى قائلا: الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح بأن مصر ستكون مركز التجارة واللوجستيات حول العالم.

وبشأن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض البحرية، استكمل أحمد موسى: «نص ساعة أو أقل يتم إنهاء الإجراءات ودخول عدد كبير من السيارات بالميناء بشكل إلكتروني، وتم توفير بالمحطة استراحة ومسجد للصلاة ومتجر للشراء».

اقرأ المزيد:

هشام طلعت مصطفى: الصفقة مع الحكومة ستعود على مصر بـ882 مليون دولار

هشام طلعت مصطفى: الدولة المصرية تساعد القطاع الخاص على أداء مهمته

هشام طلعت مصطفى يشيد بمؤسسات الدولة: أعمل منذ 45 عاما ولم أجد هذا الدعم الحكومي من قبل

هشام طلعت مصطفى: لدينا حكومة قوية.. ونحصد ثمار عمل جاد على مدار عام

هشام طلعت مصطفى يشيد بجهود الدولة في إعادة الهيكلة وجذب الاستثمارات الخارجية

وزيرة التخطيط: الاستثمارات الأجنبية زادت في مصر رغم تراجعها 40% عالميا

أستاذ اقتصاد: الدولة تبذل جهودا كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

ياسر القاضي لـ«الشاهد»: الـ5G فرصة لإعادة ضخ الاستثمارات الأجنبية بمصر

«خبير»: انضمام مصر لمجموعة «بريكس» فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية

متحدث «الوزراء»: الدولة تتجه إلى تعميق الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية
بقلم شريف سليمان