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انتخابات المصريين بالداخل

إمام مسجد الحسين: يجب على المواطن وضع خطة لنجاح الجمهورية الجديدة

كتب:

مريم جاد
06:26 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين

الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، دورى كمواطن لا يقف عند إدلائي بصوتي الانتخابي، وانتهاء فترة الانتخابات، والمطالبة بتحقيق الأحلام والمطالب الخاصة بي كمواطن من أموال وغيرها.

وأضاف «عبد السلام»، خلال لقاء عبر برنامج «البيت» المذاع على فضائية «الناس»، أنه يجب على كل مواطن أن يضع خطه بدخول الجمهورية الجديدة، التي ستتتم في خلال 6 سنوات، لتحقيق ما يريده من أمنيات، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطط لكل شيء يقوم به، وأن الله عز وجل نبهه على وجود نية وخطة للإنسان، لتحقيق ما يريد، ووضع أحلامه صوب عينيه، لأنه من خلال وضع الخطة، سينجح الإنسان، ويقوم بجعل المؤسسة تنجح والدولة تتقدم.

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