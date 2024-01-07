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خالد الجندي: واعظات «الأوقاف» نقطة فارقة في مواجهة التطرف واستقرار الأسرة

كتب:

إسراء سليمان
03:02 م | الأحد 07 يناير 2024
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنَّ الواعظات في وزارة الأوقاف لعبن دورًا مهمًا في مواجهة خطر الأفكار المتطرفة، واستقرار الأسرة المصرية،  مبينًا أنَّ الواعظات ساهمن في توعية السيدات الفضليات المسئولات عن تربية النشء في المجتمع، مما أدى إلى تفكيك أفكار المتطرفين، وانحسار الجماعات الإرهابية.

وقال «الجندي» خلال كلمته في مسجد النور بالعباسية، إنَّ الواعظات أثبتن قدرتهنّ على مواجهة الأفكار المتطرفة، من خلال ما يحملن من علم ومعرفة، كما ساهمن في نشر الوسطية والاعتدال في المجتمع.

وأشاد بالدور الذي يقوم به وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في دعم الواعظات، من خلال الدورات التدريبية المكثفة التي يشرف عليها، والتي تساهم في رفع كفاءتهن الدعوية.

وشدد على أهمية دور المرأة في المجتمع، باعتبارها السند في الدعوة، والدعامة لهذا الدين، والناشر لتلك القيم والمربي لتلك الفضائل والحفاظ لسياجها، موضحًا أنَّ المرأة القوية الفاهمة الحكيمة هي التي يمكنها أن تحقق الاستقرار والازدهار في المجتمع.

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