حدائق المنصورة تحتضن 10 آلاف و300 مواطن في عيد الميلاد

عاشت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، حالة من البهجة خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد 2024، واستقبلت الحدائق والمتنزهات أعداد كبيرة من الأقباط والمسيحيين للتنزه داخلها، برفقة ذويهم وأطفالهم والاستمتاع بالمسطحات الخضراء والرحلات النيلية، وبمدينة الألعاب داخل الحدائق التي تعتبر رسوم دخولها بأسعار رمزية.

10 آلاف و300 مواطن يحتفلون بالحدائق بالمنصورة

قال إبراهيم حمزة، مدير الحدائق بغرب المنصورة، في تصريح لـ«الوطن» إن حدائق المنصورة في محافظة الدقهلية، استقبلت أعداد كبيرة جدا من الوافدين من الأخوة الأقباط، سواء من المحافظة أو خارجها، بلغ عددهم 10 آلاف و300 مواطن،

وأشار إلى توفير كافة سبل الراحة للوافدين لمشاركتهم فرحتهم في عيد الميلاد المجيد، وتوفير باكيات لبيع الحلوى، من أجل الأطفال ورسامين ومصورين في حال أرادوا التقاط الصور التذكارية، كما جرى توفير باكيات توفر المواد الغذائية المختلفة داخل الحديقة، وعمل عروض فنية ومسلية للأطفال للاستمتاع بوقتهم، خلال احتفالهم بيوم العيد.

احتفالات عيد الميلاد كانت مستقرة بلا بلاغات

وأكد مدير الحدائق بحي غرب المنصورة، أن الاحتفالات كانت مستقرة ولم نتلق أي بلاغات أو محاضر أو شكوى تفيد بوجود مشكلة الأوضاع كانت في غاية الاستقرار والأجواء كانت ممتعة للمواطنين داخل الحديقة، كما جرى التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية بوجود قوات الشرطة داخل الحدائق، وتمركز سيارات الإسعاف والإطفاء تحسبا لأي طارئ.