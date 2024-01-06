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بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد في كنيسة السمائيين بشرم الشيخ

كتب:

داليا منير
07:02 م | السبت 06 يناير 2024
كنيسة السمائيين

كنيسة السمائيين

شهدت كنيسة السمائيين بحي النور في مدينة شرم الشيخ، مساء اليوم، انطلاق احتفالات قداس عيد الميلاد المجيد، وسط تكثيف للإجراءات الأمنية في محيط الكنيسة وتواجد للحواجز بالطرق الجانبية، إضافة إلى فرض الجهات الأمنية، كوردون حول الكنيسة ومنع أي سيارات من التكدس، وإقامة بوابات أمنية على المدخل الخارجي للكنيسة.

جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعياد  

وقال اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ مدن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال الأعياد، وجرى رفع درجة الطوارئ وتوجيه الجهات المعنية ورؤساء المدن، للوقوف على استعدادات عيد الميلاد المجيد من حملات نظافة حول محيط الكنائس، وصيانة وسائل الإضاءة. 

كنيسة السمائيين تتزين لاستقبال الاحتفالات 

وحرص القساوسة على إظهار الكنيسة بالمظهر اللائق خلال الاحتفالات، من تزيين بالأنوار والمجسمات المضيئة وشجرة الكريسماس والتماثيل المعبرة عن رحلة ميلاد السيد المسيح.

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