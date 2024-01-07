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إقبال كبير على شواطئ شرم الشيخ في عيد الميلاد المجيد

كتب:

داليا منير
07:25 م | الأحد 07 يناير 2024
شرم الشيخ

شرم الشيخ

استقبلت شواطئ شرم الشيخ، اليوم الأحد عددًا كبيرًا من المواطنين والسياح من مختلف الجنسيات، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتوجه المواطنين صباح اليوم إلى الكنائس للاحتفال بالعيد، ثم توجهوا إلى الشواطئ والأماكن الترفيهية بالمدينة، وذلك للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المبهجة.

أجواء مشمسة تجذب المواطنين بشرم الشيخ

وقد ساعدت الأجواء المشمسة التي تمتعت بها المدينة اليوم، على زيادة الإقبال على الشواطئ.

من جانبه، قال إسلام نبيل رئيس هيئة تنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء، إن العديد من المواطنين والسياح توجهوا اليوم إلى الأماكن الترفيهية بالمدينة، بغرض قضاء عطلة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف نبيل، أن متحف شرم الشيخ المصري فتح أبوابه أمام الزائرين منذ الصباح الباكر، كما توافد أعداد كبيرة لشواطئ شرم الشيخ، نظرا لتمتع المدينة اليوم بأجواء مشمسة دافئة.

وقال سمير رشوان، مدير إحدى الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، إن أغلب الفنادق استعدت لاستقبال عيد الميلاد المجيد، وذلك بالتجهيز للحفلات التي تقام في المساء على هامش الأعياد.

وأضاف «رشوان»، أن الميادين والمناطق السياحية داخل المدينة استعدت أيضًا لاستقبال العيد، إذ جرى تزيين منطقة السوق التجاري القديم ومنطقة خليج نعمة وميدان سوهوسكوير.

وشهدت المدينة خلال تلك الفترة انتعاشة سياحية واضحة، وتعدد للجنسيات الهادفة للاستمتاع بفترة الأعياد في شرم الشيخ.

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بقلم داليا منير