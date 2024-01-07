أمين عام مجمع اللغة العربية: الشيخ محمد زكي كان متميزا في كثير من العلوم والفنون

أكد الدكتور عبدالحميد مدكور أمين عام مجمع اللغة العربية، أن الشيخ محمد زكي كان متفردًا متميزًا في كثير من العلوم والفنون، لا يتعب من يبحث في منهجه، فقد ألف في الحديث، والعقيدة، والتصوف، والفقه، والتربية، والأخلاق، وجمع بين الجانب الاجتماعي والفردي، فكل من يقرأ له يجد فيه خير كثير.

احتفالية البيت المحمدي

جاء ذلك على هامش تعليقه على بحث علمي لعالم أيرلندي عن الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم أُلقي في احتفالية البيت المحمدي بذكرى الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم رائد التصوف في العصر الحديث.