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رئيس «الأعلى للطرق الصوفية» يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتب:

رؤى ممدوح
05:22 م | السبت 06 يناير 2024
الدكتور عبد الهادى القصبى

الدكتور عبد الهادى القصبى

بعث الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ببرقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ودعا «القصبي»، المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

وحول التهنئة قالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إنه ليس هناك في الشرع ما يمنع من المشاركة في الاحتفال بيوم ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام؛ فالإسلام نَسَقٌ مفتوح يُؤْمِنُ أتباعه بكل الأنبياء والمرسلين ويحبونهم ويعظمونهم، ويحسنون معاملة أتباعهم، والاحتفال بحلول العام الميلادي المؤرَّخ بميلاده عليه السلام لا يخالف عقيدة المسلمين في شيء، بل يندرج في عموم استحباب تذكر أيام النعم وإظهار آيات الله تعالى والفرح بها.

عبارات التهنئة للمسيحيين

وأوضح الدكتور عطيه لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن تهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد جائزة بل هي من باب مبادلة التحية لقوله تعالى: «وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا»، مضيفا: «والأخوة المسيحيين يهنئوننا في أعيادنا».

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