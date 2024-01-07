انطلاق ماراثون مصر الدولي بالأقصر بحضور وزير الرياضة الجمعة

تستضيف ساحة معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، يوم الجمعة المقبل، سباقات الدورة رقم 31 من ماراثون مصر الدولي بغرب الأقصر، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أقدم ماراثون

وتستضيف محافظة الأقصر ماراثون مصر الدولي، للمرة الحادية والثلاثين، دون انقطاع، فهو أقدم ماراثون في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، ويشارك فيه العديد من المتسابقين من الدول العربية والأجنبية، ويجرى فيه التسابق حول المعالم الأثرية في البر الغربي، ويعد بمثابة دعاية عالمية وترويج قوي لآثار البر الغربي ومحافظة الأقصر.

خط سير الماراثون

يبدأ الماراثون من أمام معبد حتشبسوت ويبدأ سباق ماراثون مصر الدولى، هذا العام، من أمام معبد حتشبسوت، مروراً بمعبد هابو، حتى تمثالي ممنون، ثم يتجه إلى طريق وادي الملوك، ثم إلى الشمال مروراً بمعبد سيتي الأول، حتى العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية الماراثون.

ويشارك فى حضور الماراثون، العداء الفرنسي آلان ميموم، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية عام 1956، والعداء الألماني سيربينسكي، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية 1976 198، و العداء الألماني رولاند فينكلر، الفائز ببطولتي 1970 و1972، والعداء الإيطالي جيليندو بوردين الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية، وناكاياما، العداء الياباني.

دعاية سياحية قوية لمحافظة الأقصر

ويعد ماراثون مصر الدولى، من أهم الأحداث المدرجة في الأجندة السنوية للسياحة المصرية في الأقصر، حيث يعد دعاية سياحية قوية لمحافظة الأقصر، كما يحظى برعاية مشتركة من وزارتى الشباب والرياضة، ووزارة السياحة، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومحافظة الأقصر.