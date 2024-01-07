«فرحة وخير».. انطلاق موسم توريد القصب بمصنع سكر أرمنت في الأقصر

انطلقت أعمال توريد القصب لمصانع سكر أرمنت في الأقصر، وسط بهجة وسعادة بين العاملين والمزارعين، إذ اصطفت مقاطير القصب داخل المصنع في انتظار التوريد لبدء عملية العصر.

10 آلاف طن

وأوضح الكميائي إسماعيل حسين، رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت بالأقصر، أن المصنع بدأ موسم العصر، إذ يستقبل المصنع يوميا حوالي 10 آلاف طن قصب، ومتوقع عصر نحو 950 ألف طن قصب لهذا الموسم بطاقة إنتاجية لا تقل عن 100 ألف طن سكر لهذا العام.

11 ألف فدان

وأضاف: مصانع سكر أرمنت مقامة على مساحة 11 ألف فدان، إذ تبلغ مساحة المصنع 92 ألف فدان، كما تقام دينة سكنية على مساحة 29 فدانا، مؤكدا أن الشركة تدعم المزارعين بشكل متواصل ومستمر حيث جرى زيادة طن القصب من 1100 إلى 1500 جنيه، زيادة نقل القصب وتوفير الأسمدة والري للمزراعين.

أقدم مصانع الشركة

وأشار الكميائي صلاح عمر علي، العضو المنتدب الفني للمصانع، إلى أن الشركة تمتلك 8 مصانع، مؤكدا أن مصنع سكر أرمنت أحد أقدم مصانع الشركة تأسس سنة 1886، وهو من أعرق المصانع وأكفأها.

توفير الأسمدة المطلوبة

وعبر شيباني عبد العاطي، أحد مزارعي القصب بالأقصر، عن فرحته من زيادة سعر طن القصب هذا العام، ووجه شكره لوزارة الزراعة المصرية من حيث توفير الأسمدة المطلوبة ونوبات الري في الوقت المناسب، وكذلك الرعاية والمتابعة الدائمة لهم حتى حصاد محصول القصب بإنتاجية عالية.

إنتاج محصول بجودة عالية

فيما قال محمد حسان، مزارع للقصب، إن محصول القصب هذا العام مبشر جدا، ولم يعاني أى نقص أو تأخير فى صرف الأسمدة، بالإضافة إلى توفير المبيدات المطلوبة لمكافحة الآفات، مما ساعد على إنتاج محصول بجودة عالية، وزيادة سعر طن القصب كان من الأخبار المفرحة والمبشرة.