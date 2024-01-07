أمطار ورياح تضربان القاهرة والمحافظات الأيام المقبلة.. اعرف موقف مدينتك

أعلنت غرف العمليات في المحافظات، تأثير عدة ظواهر جوية خلال الأيام المقبلة ومنها الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية على الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك بداية من غد الاثنين حتى يوم السبت 13 يناير.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل أوضح بيان غرف العمليات تأثر المحافظات بفرص سقوط أمطار خفيفة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد»، على أن تنخفض درجة الحرارة بمعدل 4 درجات وذلك بداية من يوم الأربعاء 10 يناير مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف المحافظات مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

خريطة سقوط الأمطار في المحافظات

وتشهد المحافظات استمرار سقوط الأمطار يوم الخميس 11 يناير على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الغربية، الشرقية، المنوفية، مطروح»، وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية».

وعن متوسط درجات الحرارة في المحافظات الأسبوع المقبل بداية من غد الاثنين وحتى يوم السبت 13 يناير جاءت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 درجة والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة