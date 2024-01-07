طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يوزعون الهدايا على أطفال الكنائس بمناسبة عيد الميلاد

كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قيام طلاب من أجل مصر بتوزيع الهدايا على الأطفال داخل الكنيسة، في لمسة إنسانية عن مدى عمق العلاقات والمشاعر بين أبناء الوطن الواحد، وتعبيرًا عن الحالة الرائعة التي نعيشها في مصر من الترابط والتماسك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قام طلاب من أجل مصر بفقرة غنائية مشاركة منهم للإخوة الأقباط فرحتهم بعيدهم.

النعماني يقدم التهنئة لأقباط سوهاج

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج لعدد من الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يصاحبه كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نائبي رئيس الجامعة، و أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من طلاب من أجل مصر .

مصر نسيج واحد

وثمّن «النعماني» خلال زيارته روح التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تفتخر بها بلادنا طوال تاريخها، مؤكداً علي ان الله أنعم على مصر بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، بحكمة قائد رشيد، ورجال أجهزة أمنية قوية، ومخلصة لوطنها، لتظل مصر نسيجًا وجسدًا واحدًا ووطنًا للسلام