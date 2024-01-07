أماكن توافر السلع بأسعار مخفضة في سوهاج.. السكر بـ27 جنيها

صرح المهندس محمد إبراهيم وكيل مديرية التموين بمحافظة سوهاج، بأن المحافظة تضم عددا من المنافذ الثابتة والمتحركة للسلع الغذائية المخفضة، وتواصل المديرية بالعام الجديد 2024 زيادة منافذ مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الغذائية لتشمل مختلف مدن ومراكز المحافظة، فضلا عن توزيع السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو بمختلف المنافذ والوحدات المحلية ومنافذ التموين.

أماكن بيع السلع الغذائية في محافظة سوهاج 2024

أضاف وكيل «تموين سوهاج»، لـ«الوطن»، أن أماكن بيع السلع الغذائية في محافظة سوهاج 2024 الثابتة هى المعارض الدائمة التي تقيمها التموين بالشراكة مع عدة جهات منها الغرفة التجارية والمحافظة والوحدات المحلية ومنها:

- معرض الاستاد الرياضي، يقع أمام بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- معرض العارف بالله بميدان العارف بحي غرب سوهاج.

- معرض سيتى بميدان سيتى بحي غرب سوهاج.

- معرض الثقافة بميدان الثقافة بحي غرب سوهاج.

- فضلا عن منافذ الشركة المصرية.

- منافذ وبدالين التموين بالمحافظة.

- منافذ مبادرة كلنا واحد ومبادرة أمان.

- سيارات هيئة حماية المستهلك وعددها 9 سيارات تجوب المحافظة شمالا وجنوبا.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسوهاج

وأوضح وكيل تموين سوهاج: يمكن طلب المشاركة بالمبادرة عن طريق التقديم لإدارة التموين التابعة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وأن الوحدات المحلية يمكنها طلب توفير السلع خاصة السكر الحر الذي يباع بـ27 جنيها للكيلو وشنطة الأسرة بسعر 100 جنيه وتضم أرز وسكر ومكرونة وبسعر 120 وتضم أرز ودجاج أو وفقا لاختيار المواطن.