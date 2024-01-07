السفير الفلسطيني: مصر الشقيقة العربية الكبرى ولها دور مهم في صياغة السياسة الدولية

علق السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، على وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إلى مصر، في زيارة رسمية وسط عقد قمة مرتقبة بين الرئيسين، قائلا: «زيارة الرئيس لمصر كأنها لفلسطين لأن مصر هي الشقيقة العربية الكبرى وتلعب دورا مهما في صياغة السياسة الإقليمية والدولية».

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «عقد القمة بين الرئيسين في إطار التشاور الحثيث والعميق بين البلدين والقيادتين وأعتقد أن هناك جهود مصرية مذبولة منذ بداية الحرب على الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب مع جهود صديقة داعمة أخرى».

وتابع: «أبو مازن يريد الشراكة الكاملة مع الرئيس السيسي بغية التوصل لاتفاق وقف الحرب حتى يكون هناك متسع من الحركة وإعادة دورة الحياة للأرض على الأقل الحد الأدنى لطبيعتها في ضوء الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة».

وردًا على سؤال متعلق بإمكانية طرح مصير إدارة غزة في لقاء الغد، قال: «طاولة النقاش أصحاب الفخامة الرئيسين هما اللذان يتحدثان عن تفاصيلها في إطار التشاور بينهما، وفي تقديري الأهم الآن التحرك الفلسطيني المصري المشترك لوقف الحرب والعدوان، وهذه البداية التي يمكن البناء عليها لاحقا أية خطوات أخرى».