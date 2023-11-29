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السفير الفلسطيني: المجتمع الدولي مطالب بالعمل على وقف الحرب في غزة

كتب:

محمد أباظة
09:57 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
السفير الفلسطيني

السفير الفلسطيني

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إنهم رحبوا بهذه الهدنة، وطالبوا بضرورة وقف الحرب في غزة، وأنحاء الأراضي الفلسطينية والقدس، وأن تتحول هذه الهدنة إلى وقف فوري وعاجل، ومستدام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

العمل على وقف هذه الحرب

وأضاف «اللوح» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجتمع الدولي بكل دوله ومؤسساته، في مقدمتها مجلس الأمن والإدارة الأمريكية، مطالب بالعمل على وقف هذه الحرب، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وفتح ممرات إنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ خطة لإعادة أعمار ما دمرته الحرب الممنهجة على قطاع غزة.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وانطلق اليوم المؤتمر السياسي الجماهيري الذي ينظمه حزب التجمع، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالمقر المركزي للحزب بالقاهرة؛ لتأكيد دعم القضية الفلسطينية والمقاومة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

ويحضر مؤتمر حزب التجمع، السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، والنائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، والنواب عاطف مغاوري وأحمد بلال، وكذلك أحمد الجمال.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.