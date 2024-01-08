تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين 8-1-2024

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الاثنين 8-1-2024 في الأسواق، حيث سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 40 ألفًا و454 جنيهًا، مقارنة مع 40 ألفًا و869 جنيهًا أسعار أمس متراجعًا بنحو 415 جنيهًا، وبلغ سعر طن حديد عز 42 ألفًا و724 جنيهًا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الحديد اليوم الاثنين 8-1-2024 بمصر، كما يلي:

أسعار الحديد اليوم في مصر

سعر طن حديد عز

- سعر حديد عز اليوم: 42 ألفًا و627 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 40 ألفًا و454 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 42 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 41 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 41 ألفًا و300 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 40 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 42 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 40 ألفا و300 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 41 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 40 ألفا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 40 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 40 ألفا و200 جنيه للطن.