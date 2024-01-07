حسام الخولي: 80% من قرى مصر تضم أمانات ومقرات لحزب «مستقبل وطن»

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن عدد الأحزاب السياسية بلغ 105، ولم يكن لهم تأثيرا وغير معروفة بالنسبة للمواطنين في العقود الماضية، على عكس آخر 6 سنوات، إذ نشهد حركة حزبية، وبدأت المعدلات تتغير حول تأثيرها، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية أدركت أهمية الاتصال بالشارع المصري بعد الانتخابات.

مجهودات حزب «مستقبل وطن» في الشارع

وأضاف «الخولي»، خلال حواره لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «DMC»، أن 80% من قرى مصر، تضم أمانات ومقرات لحزب مستقبل وطن، ولديهم عمل على الأرض، متابعا: «بدأنا منذ 4 سنوات تنظيم مسابقة كرة قدم باسم حزب مستقبل وطن، ما ساعد على تعريف المواطنين بالحزب».

رجال أعمال داعمين لحزب مستقبل وطن

وتابع أن هناك رجال أعمال داعمين لحزب مستقبل وطن في القرى والمحافظات، ويوفر توفير الانفاق على الفعاليات المختلفة، مشيرا إلى أن الحياة الحزبية والسياسية في مصر والعالم، لها 3 محاور رئيسية، هي «المال والشباب وأصحاب الفكر»، مضيفا أن المال له دورا كبيرا في الانتخابات الأمريكية لكنه وحده لا يصنع حزبا.