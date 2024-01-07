«مستقبل وطن» يشارك أقباط العمرانية احتفالهم بعيد الميلاد المجيد

هنأت أمانة حزب مستقبل وطن بالعمرانية، الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، إذ حرص النائب الدكتور محمد علي عبد الحميد برفقة المستشار ضيف الله الطيب أمين الحزب بالعمرانية، على التواجد في قاعة كنيسة مارمينا للمشاركة وتقديم التهنئة للقيادات الكنسية وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وشارك في الزيارة وتقديم التهاني من أعضاء الهيكل التنظيمي لأمانة الحزب بالعمرانية كل من ثروت جودة الأمين المساعد، والمهندس محمد السوهاجي أمين التنظيم، وشوكت الهواري ووليد عادل وإيمان حفظي وعصام الليثي وأحمد كشري ومحمود ياسين وعبد العزيز فيصل وأحمد ضاحي وأبو زيد مصطفى ومحمد عبد الستار ومحمد جمال وأحمد العموري ومحمد عبد الحافظ وهاني العربي ومنتصر صدقة وخلف سيد ومروان خالد أعضاء أمانة المرأة ونشوى الأمين المساعد للعمل الجماهيري والوحدات الحزبية بالعمرانية محمد سرور من وحدة العمرانية الشرقية ونصحى ميخائيل من وحدة الجوهرة وأحمد حسن من وحدة الثلاثيني وعادل الخياط من وحدة الدائري الحزبية.

وخلال زيارات الكنائس، أكد وفد الحزب، أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد، وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بتكاتف كل أبناء الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.