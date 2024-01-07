«قومي حقوق الإنسان»: المواطنة تتصدر أولويات عمل الدولة

قال عزت ابراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القيادة السياسية المصرية تدرك تماما أن البناء والتنمية يكون بإصلاح المسارات التي تعوق التماسك الاجتماعي ووحدة الأمة، بالتالي تعمل على بناء الوعي بقيمة دولة المواطنة التي تمهد الطريق لمستقبل أفضل.

تطور ملف المواطنة

وأوضح المتحدث باسم القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التحولات الإيجابية الجارية في ملف المواطنة جاءت تعبيرا عن رغبة وطنية مخلصة وخالصة، وليس مجرد تجميل للصورة أو رغبة في استرضاء أطراف خارجية لدى الرئيس السيسي.

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل خلال سنواتها الأخيرة على تحقيق المواطنة والمساواة للجميع في ضوء الدستور والقانون فالمواطنة تتصدر المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات النقاش في المجال العام؛ دون أية اعتبارات أخرى قائمة أولويات عمل الدولة في الملف الحقوقي وعدم الانتقاص من ثوابت الدولة المدنية.

رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ولفت إلى أن رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على علاج المشاكل المختلفة التي عانى منها المجتمع من جذورها، ومن أهم مسببات المرض هو تجاهل ملف المواطنة أو الانتقائية، وتمكنت من تحقيق طفرة في هذا الملف، وأضاف: «على سبيل المثال، جاءت معالجة ملفات مثل ملف بناء وترميم الكنائس ليس كملف طائفي ولكن كملف يتصل بحقوق فئة من المصريين على أرضية المواطنة».

وأشار إلى أن القيادة السياسية تدرك أن تعميق تلك الثقافة في المجتمع من منظور المواطنة يحتاج إلى تغيير عميق في المجتمع المصري على مستوى التعليم والثقافة والإعلام والمؤسسات الدينية وأن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها، فهو يحتاج إلى تضافر الجهود وأن تقوم مؤسسات الدولة بدورها في هذا الشأن».