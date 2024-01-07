مشيرة خطاب: تقرير حقوق الإنسان متوافق مع أعلى المعايير الدولية

كشفت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محددات عمل المجلس وطريقة خدمة المواطنين.

استقبال شكاوى المواطنين بالمجلس

وصرحت مشيرة خطاب خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المجلس يتلقى شكاوى المواطنين عبر فريق كبير، ثم تحليل تلك المشكلات وتقديمها للجهات المعنية، لافتة إلى أن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان يتم وفق نبض الشارع.

وقالت مشيرة خطاب، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان جهة ليست تنفيذية، ولكن يتواصل مع الجهات المعنية دائما لتنفيذ مطالب المواطنين، مستشهدة: بتعاون المجلس مع الوزارات والجهات في «طلبات العفو الرئاسي، وتوظيف الشباب، وتوفير المساكن لبعض المواطنين في كل ربوع الوطن».

التقرير متوافق مع أعلى معايير حقوق الإنسان

وواصلت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «أتابع شكاوى المواطنين وأتلقاها بشكل شخصي، وكل من لديه التماس نعمل على خدمته بشكل رسمي وغير رسمي»، معلقة: «ليس لدينا سقف محدد في تقارير حقوق الإنسان لأنه لا ممارسات أو ضغوط علينا، والتقرير متوافق مع أعلى معايير حقوق الإنسان».

واستكملت مشيرة خطاب: نرصد عمل الوزارات في حل مشكلات المواطنين والرد عليها، مستشهدة بعمل وزارة الداخلية والنيابة العامة، واللتان تردان بشكل سريع على كل التقارير، موضحة أن وزارة التضامن أكثر الوزارات التي تعمل على خدمة حقوق الإنسان.