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رسوم تجديد عضوية ومشروع علاج محامي الإدارات القانونية 2024.. تعرف عليها

كتب:

إسراء سليمان
06:39 ص | الإثنين 08 يناير 2024
نقابة المحامين

نقابة المحامين

حددت نقابة المحامين قيمة رسوم تجديد بطاقة العضوية لمحامي الإدارات القانونية لعام 2024.

وجاءت قيمة الرسوم كالتالي:

1 ـ الجدول العام: 400 جنيه.

2 ـ الجدول الابتدائي: 500 جنيه.

3 ـ جدول الاستئناف: 600 جنيه.

4 ـ جدول النقض: 700 جنيه.

وحول قيمة الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين وأسرهم لعام 2024

1 ـ المحامين (ابتدائي – استئناف – نقض): 150 جنيها.

2 ـ زوجة غير عاملة: 350 جنيها.

3 ـ زوجة عاملة: 450 جنيها.

4 ـ الابن/ الابنة: 200 جنيه.

5 ـ الوالد: 1200 جنيه.

6 ـ الوالدة: 1200 جنيه.

وأكدت النقابة أن مراعاة إضافة الأبناء حتى سن 21 سنة أو حتى الانتهاء من مرحلة التعليم أيهما أقرب مع وجود إثبات في حالة التعليم، وحال اشتراك المحامي لأي من أفراد أسرته بمشروع العلاج لأول مرة عليه إحضار المستندات المثبتة لعلاقة القرابة، وصور شخصية لهم.

وأوضحت أن اشتراك أفراد أسرة محامي الإدارات القانونية بمشروع العلاج بذات القيمة المالية المحددة للمحامي الحر.

وحول الاشتراك بمشروع العلاج لمحامين المعاش وأسرهم لعام 2024

المحامي: 100 جنيه.

زوجة غير عاملة: 350 جنيه.

زوجة عاملة: 450 جنيه.

الابن/ الابنة: 200 جنيه.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.