محامي جمعية «المؤلفين» يكشف حقيقة الأحكام القضائية حول تراث أم كلثوم

قال المحامي حسام لطفي، المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، إن شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات تملك جميع التسجيلات الصوتية لكوكب الشرق أم كلثوم، بموجب إقرارات منها وإقرارات أخرى موثقة بالشهر العقاري من الجيل الأول من ورثتها، إلى جانب حكم قضائي بات من المحكمة الاقتصادية لصالحهم منذ 5 سنوات.

حقيقة ملكية جمعية المؤلفين والمحلنين لتراث أم كلثوم

وأضاف لطفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طرف النزاع الثاني يحاول أن يروج لمكسبه للقضية، على الرغم من خسارته، مشيرًا إلى أنه بنفس اليوم الذي أقر بعدم ملكيته لتسجيلات أم كلثوم، أمضى عقدا بالعمولة لشركة صوت القاهرة، وهو ما تم فسخه، لافتًا إلى أن هناك عقدا آخر يقر خلاله الطرف الثاني بملكية الجمعية بجميع الحقوق لأم كلثوم، وأن له نسبة الثلث من ثمن التسجيلات وواجب التطبيق، ولن يغلي قائلاً: «قانونًا عقود الصلح لا تُفسخ».

الأحكام القضائية لتراث أم كلثوم

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت حكمين قضائيين الأول يقتضي بملكية الجمعية للتسجيلات، وحكم قضائي آخر بفسخ عقد التوزيع كوكيل بالعمولة لشركة القاهرة للصوتيات، وتعويضه عن المدة المتبقية بمبلغ مالي وتم دفعها.