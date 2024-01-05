فيلم الإسكندراني يحقق 1.3 مليون جنيه في أول أيام عرضه بالسينمات

حقق فيلم الإسكندراني، بطولة أحمد العوضي، في أول أيام عرضه بالسينمات، مليونا و302 ألفا و503 جنيهات، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وجاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية؛ إذ تصدر فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام بإيرادات تقدر بمليون و306 آلاف و354 جنيها.

وحقق فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، خلال 16 يوم عرض بالسينما 24 مليونا و700 ألف جنيه، من إخراج رامي إمام، تأليف أيمن وتار، ويشارك في بطولته عدد من النجوم وضيوف الشرف، أبرزهم صلاح عبدالله، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، ومحمد ثروت.

أبطال فيلم الإسكندراني

يذكر أن فيلم الإسكندراني يعد أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي، وتشاركه زينة، وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وعصام السقا، مأخوذ عن قصة للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

وتدور قصة فيلم الإسكندراني، في إطار اجتماعي شعبي يحمل مزيدا من الأكشن والتشويق والإثارة، من خلال شاب يعيش في الإسكندرية، ولا يوجد تفاهم بينه ووالده، ويترك عروس البحر ويسافر للخارج ثم يعود مرة أخرى.