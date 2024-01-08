مارجوت روبي بفستان «باربي» في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024

وصلت النجمة الأمريكية مارجوت روبي على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، اليوم، وظهرت بطلة فيلم «Barbie» وهي ترتدي فستانا ورديا ضخما شبيه بالفستان الخاص بالدمية «باربي» التي قدمتها خلال الفيلم.

وتنافس مارجوت روبي على جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي عن دورها في فيلم «Barbie»، وفي حال فوزها ستكون أول جائزة جولدن جلوب تحصدها الممثلة الأمريكية بعد 4 ترشيحات منذ عام 2018 وحتى 2024.

وتتضم الفئة التي تنافس فيها مارجوت روبي كلا من: فانتازيا بارينو عن دورها في فيلم «The Color Purple»، وجنيفر لورانس عن دورها في فيلم «No Hard Feelings»، وناتالي بورتمان عن دورها في فيلم «May Decembe»، ألما بويستي عن دورها في فيلم «Fallen Leaves»، إيما ستون عن دورها في فيلم «Poor Things»

«Barbie» ينافس على 9 جوائز في جولدن جلوب.. منها 3 جوائز في فئة واحدة

وحظ فيلم «Barbie» بنصيب الأسد من ترشيحات جولدن جلوب، حيث ينافس على 9 جوائز من بينهم: أفضل فيلم كوميدي، أفضل ممثلة لـ مارجوت روبي، أفضل ممثل مساعد لـ ريان جوسلينج، أفضل إخراج، أفضل سيناريو، أفضل إنجاز في شباك التذاكر إذ حقق الفيلم إيرادات جاوزت الـ 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى ترشيح 3 أغان من الفيلم لجائزة أفضل أغنية أصلية.