حضور أمهات النجوم في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024

اصطحب عدد من نجوم الفن أمهاتهم في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، المقام الآن في فندق «بيفرلي هيلتون»، وكان من بينهم النجم برادلي كوبر بطل ومخرج فيلم «Maestro» المرشح لـ 4 جوائز، حيث حرص على اصطحاب والدته جلوريا كامبانو إلى الحفل والتي سارت بمرافقته على السجادة الحمراء.

وفي وقت سابق الليلة، ظهرت النجمة بري لارسون بطلة مسلسل «Lessons in Chemistry»، برفقة والدتها على السجادة الحمراء، ونفس الأمر بالنسبة للمثل تشارلز ميلتون الذي اصطحب والدته، سوكيونج ميلتون، والتي عبرت عن سعادتها بترشح ابنها لأول جائزة جولدن جلوب في مسيرته المهنية، وذلك عن دوره في فيلم «May December».

والدة الممثل تشارلز ميلتون تعبر عنها فخرها به

وقالت والدة تشارلز ميلتون، لـ «فارايتي» إنها فخورة جدًا بابنها، الذي تم ترشيحه لجائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم سينمائي.

وتحدث تشارلز سابقا حول النضالات والتضحيات التي قدمتها والدته، وهي مهاجرة كورية، من أجل عائلته، وسبق أن صرح لبرنامج «Good Morning America» ​​أنها هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1990 بعد أن تزوجت من والده فيل ميلتون الذي كان يعمل في الجيش.