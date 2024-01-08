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روبرت داوني يحصد أول جائزة لـ «Oppenheimer» في جولدن جلوب

كتب:

نورهان نصرالله
04:05 ص | الإثنين 08 يناير 2024
روبرت داوني جونيور في مشهد من الفيلم

روبرت داوني جونيور في مشهد من الفيلم

انطلق قبل قليل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، وحصل النجم روبرت داوني جونيور على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، لتكون تلك الجائزة الأولى التي يحصدها الفيلم من إجمالي 8 جوائز ترشح لها.

وحصلت الممثلة آلي وونج على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل محدود عن دورها في مسلسل «Beef»، لتكون بذلك أول ممثلة من أصل آسيوي تفوز بالجائزة.

وفي كلمتها، وجهت آلي وونج الشكر لعائلتها، قائلة: «أريد حقاً أن أشكر والد أطفالي وصديقي المفضل جاستن على كل حبكم ودعمكم.. بفضلكم أصبحت أماً عاملة».

وحصد المسلسل جائزته الثانية لصالح ستيفن يون الذي فاز بجائزة أفضل ممثل في مسلسل محدود عن دوره في «Beef».

دافين جوي راندولف تنتزع أفضل ممثلة مساعدة

وذهبت أول جائزة في حفل توزيع الجوائز الشهير للممثلة دافين جوي راندولف بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم The Holdovers، وهي الفئة التي تنافس فيها مع إميلي بلانت عن دورها في فيلم «Oppenheimer»، دانييل بروكس عن دورها في فيلم «The Color Purple»، جودي فوسترعن دورها في فيلم «Nyad»، جوليان مور عن دورها في فيلم «May December»، بالإضافة إلى روزاموند بايك عن دورها في فيلم «Saltburn»

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بقلم نورهان نصرالله