روبرت داوني يحصد أول جائزة لـ «Oppenheimer» في جولدن جلوب

انطلق قبل قليل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، وحصل النجم روبرت داوني جونيور على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، لتكون تلك الجائزة الأولى التي يحصدها الفيلم من إجمالي 8 جوائز ترشح لها.

Congratulations to Robert Downey Jr. for taking home the Golden Globe for Best Supporting Male - Motion Picture! We loved your performance in Oppenheimer!



Watch the #GoldenGlobes LIVE right now on @CBS and @paramountplus! pic.twitter.com/i7jJlCPFfs — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

وحصلت الممثلة آلي وونج على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل محدود عن دورها في مسلسل «Beef»، لتكون بذلك أول ممثلة من أصل آسيوي تفوز بالجائزة.

وفي كلمتها، وجهت آلي وونج الشكر لعائلتها، قائلة: «أريد حقاً أن أشكر والد أطفالي وصديقي المفضل جاستن على كل حبكم ودعمكم.. بفضلكم أصبحت أماً عاملة».

وحصد المسلسل جائزته الثانية لصالح ستيفن يون الذي فاز بجائزة أفضل ممثل في مسلسل محدود عن دوره في «Beef».

دافين جوي راندولف تنتزع أفضل ممثلة مساعدة

وذهبت أول جائزة في حفل توزيع الجوائز الشهير للممثلة دافين جوي راندولف بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم The Holdovers، وهي الفئة التي تنافس فيها مع إميلي بلانت عن دورها في فيلم «Oppenheimer»، دانييل بروكس عن دورها في فيلم «The Color Purple»، جودي فوسترعن دورها في فيلم «Nyad»، جوليان مور عن دورها في فيلم «May December»، بالإضافة إلى روزاموند بايك عن دورها في فيلم «Saltburn»