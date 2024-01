روبرت داوني يحصد أول جائزة لـ «Oppenheimer» في جولدن جلوب

انطلق قبل قليل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، وحصل النجم روبرت داوني جونيور على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، لتكون تلك الجائزة الأولى التي يحصدها الفيلم من إجمالي 8 جوائز ترشح لها.

Congratulations to Robert Downey Jr. for taking home the Golden Globe for Best Supporting Male - Motion Picture! We loved your performance in Oppenheimer!



Watch the #GoldenGlobes LIVE right now on @CBS and @paramountplus! pic.twitter.com/i7jJlCPFfs