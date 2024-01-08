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ريكي جيرفيه يفوز بجائزة أفضل أداء كوميدي ارتجالي في جولدن جلوب

كتب:

نورهان نصرالله
05:23 ص | الإثنين 08 يناير 2024
الممثل الكوميدي ريكي جيرفيه

الممثل الكوميدي ريكي جيرفيه

فاز الممثل الكوميدي ريكي جيرفيه بأول الجوائز المستحدثة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، حيث فاز بعرضه «Ricky Gervais: Armageddon»، على جائزة أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون.

تم الإعلان عن الفائزين في فئات المسلسلات، حيث حصل جيريمي ألين وايت على جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل «The Bear»، وفاز بجائز أفضل ممثل في دور مساعد ماثيو ماكفادين عن دوره في مسلسل Succession، وحصلت إليزابيث ديبيكي على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني عن دورها في The Crown.

 

 جائزتين لـ «Beef» في التمثيل بـ جولدن جلوب 

بينما حصلت آلي وانج على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل محدود عن دورها في مسلسل «Beef»، وفاز ستيفن يون بجائزة أفضل ممثل في مسلسل محدود عن دوره في نفس المسسل.

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