عاجل.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الأربعاء

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد زيادة في تكاثر السحب المنخفضة المصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة، وذلك بدءًا من الأربعاء والخميس المقبلين، على شمال البلاد ومناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.

تكاثر السحب الممطرة

وأضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البلاد ستتعرض لتأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجلو العليا، الذي سيعمل على تكاثر السحب الممطرة، كما أنها ستحجب جزءًا من أشعة الشمس، مما يزيد فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من أنحاء البلاد، كما ستعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة بين 3 لـ4 درجات، حيث يسود طقس بارد نهار وشديد البرودة ليلا.

كتل هوائية باردة

وأشارت إلى أن هذه التوقعات في حالة الطقس، تتزامن أيضا مع وجود منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، يصاحبها كتل هوائية شمالية منخفضه، تزيد من برودة الطقس، مع وجود نشاط للرياح.

وأكدت أن وجود المنخفضات الجوية، ستزيد من معدلات سقوط الأمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى السواحل الشرقية للبلاد، ومناطق من القاهرة الكبرى.