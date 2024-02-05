كيفية الحصول على معاش المعاقين.. السر في الرقم الكودي

كيفية الحصول على معاش المعاقين، وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، والشروط المعتمدة والرسمية للحصول على معاش المعاقين، تأتي ضمن برنامج الدعم النقدي لخدمات «تكافل وكرامة»، حيث يشترط تقديم الرقم الكودي الرقميـ الذي يثبت خضوع المعاقين إلى الكشف من خلال القومسيون الطبي المميكن.

كيفية الحصول على معاش المعاقين

وفقا لما نشر على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن كيفية الحصول على معاش المعاقين، وشروطه، هو الخضوع للكشف من خلال القومسيون الطبي المميكن، حيث يتم حجز الموعد إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

خطوات حجز قومسيون طبي من وزارة الصحة

للراغبين فى الحصول على معاش المعاقين، لابد لهم في البداية، حجز قومسيون طبي من وزارة الصحة:

- يدخل المستفيد على الرابط الخاص بموقع المجالس الطبية المتخصصة هنــــا.

- الحجز يجب أن يتم من جهاز كمبيوتر متصل بطابعة، وذلك لطباعة الاستمارات.

- الضغط على حجز كشف طبي.

- ملء البيانات التالية (الرقم القومي- الاسم رباعي- تاريخ الميلاد - النوع- محافظة السكن - الحالة الاجتماعية - اختيار الوظيفة)

- تحديد نوع الإعاقة (حركية - ذهنية - طيف التوحد - مزمنة - سمعية- بصرية)

- حدد مكان الكشف والتاريخ والوقت.

الشروط المطلوبة للحصول على معاش المعاقين

1 – ألا يزيد سن الفرد على 18 سنة.

2 – أن يكون لدية إعاقة حركية، يترتب على إعاقته عدم القدرة على أداء العمل، والعجز عن الحركة.

3 – ألا يكون للمعاق المتزوج أبناء تدرس في مدارس خاصة.

4 – عدم امتلاك أي حيازات أو سيارات.

5 – ألا يكون ممتلكًا لتحويلات نقدية من الخارج.

6 – ألا يكون له معاش تأميني.

7 – ألا يكون سبق وحصل على معاشات من التضامن الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش التضامن لذوي الهمم

1 - صورة بطاقة الرقم القومي.

2 - شهادة ميلاد.

3 - شهادة من القومسيون الطبي بدرجة الإعاقة.

4 - آخر 3 إيصالات كهرباء.

خطوات الاستعلام عن معاش المعاقين

«الوطن» تستعرض خلال هذا الموضوع ، طرق وخطوات الاستعلام عن معاش المعاقين، وفقا للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- تبدأ من خلال الموقع الإلكتروني للتضامن الاجتماعي، عبر الرابط.

- الضغط على معاش المعاقين بالرقم القومي.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- الضغط على استعلام.

- تظهر النتيجة في الحال.

- تحديد نوع البطاقة تكافل أو بطاقة كرامة.

- توضيح حالة البطاقة إذا كانت سارية أو متوقفة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي شروط واجب توافرها، في الراغبين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالآتي:

- ألا يكون المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي أو العام أو الخاص.

- ألا يزيد الأجر التأميني على 400 جنيه.

- ألا يحصل على أي مساعدات من جمعيات خيرية أو غيرها.

- أن يكون لديه أسرة وأبناء حتى سن 18 عاما.

- شرط أن يكون الأطفال من سن 6 سنوات لـ 18 مسجلين في التعليم.

- تقديم جميع المستندات التى تتضمن كلا من «صور بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة زوج وزوجة وأبناء - أو صور شهادات ميلاد وصور- وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر- إيصالات المرافق، شهادة قومسيون طبي رسمية توضح درجة إعاقة، التي تبدأ من 50 ».

- إذا كان المتقدم من المسنين، يجب أن يبدأ عمره من 65 عامًا، أو مما يعانون من أمرض مزمنة تحول بينه وبين العمل.

موانع صرف معاش تكافل وكرامة

- أن يكون المتقدم يمتلك أرضا زراعية.

- أن يكون المتقدم يمتلك عقارا بخلاف السكن.

- أن يكون المتقدم يمتلك رؤوس مواشي.

- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع حكومي أو خاص، و يحصل على معاش شهري.