بمتوسط 3 آلاف و800 جنيه.. تعرف على راتب المعلم في مسابقة المعلمين الجديدة

ذكرت «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة في مجال التعليم قبل الجامعي، موضحة أنَّه يتمّ دراسة تكلفة تعيين 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3 آلاف و800 جنيه.

وأوضحت الاستراتيجية التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن مشروعا بحثيا، أنَّ أبرز المستهدفات: 2024- 2030، أن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة:

أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة

- خفض كثافة الفصول بإنشاء واحلال وتجديد 14 ألف فصل.

- رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية.

- تطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق الجدارات في 756 مدرسة وإقامة 10 مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في 150 مدرسة بما يتوافق ومعايير الجودة والاعتماد.

- تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضم 823 فصلاً منها 31 مدرسة يابانية و5 مدارس للمتفوقين و3 مدارس دولية حكومية.

- زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بـ75.4 مليار جنيه لتصل إلى 392.4 مليار جنيه في موازنة عام 2023-2024.

- وفقًا لموازنة 2023-2024 من المستهدف رفع دعم التأمين الصحي على الطلاب ليصل إلى 386.5 مليون جنيه لـ25.8 مليون طالب.