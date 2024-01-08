تحليق 1500 سائح على متن 58 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر اليوم

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، تحليق 58 رحلة بالون طائر، تقل على متنها 1500 سائح من مختلف الجنسيات، بحسب أحمد عبود، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر.

20 شركة بالون طائر

وأوضح «عبود»، أن البالون الطائر يشهد رواجا سياحيا، حيث تعمل 20 شركة بالون، كما تُجرى أعمال تحديث وإنشاء موقع متميز من الخدمات لطيران البالون بالبر الغربي، بهدف زيادة عدد الرحلات اليومية إلى 250 رحلة في اليوم، مقارنة بالدولة رقم 1 فى العالم في طيران البالون وهى تركيا والتى بدأ فيها البالون بعد مصر.

2000 شخص يعملون في البالون الطائر

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن سلطة الطيران المدني وشركة المطارات المصرية والملاحة الجوية وهيئة الأرصاد الجوية، تسعى بشكل دائم إلى التعاون مع خبراء البالون من ذوي الخبرات العالية، إلى تطوير البالون، كونه يعد مصدر دخل قومي مهم للبلاد، كما يوفر مئات فرص العمل، إذ يعمل في مجال البالون الطائر حوالى 2000 عامل متخصص وطيار ومهندس فهو يساعد فى القضاء على البطالة أيضا.

طبيعة طيران البالون

وأشار «عبود»، إلى أن طبيعة طيران البالون الطائر تختلف عن الطائرات، فلا يوجد محرك بالبالون، إذ يستمد حركته من الهواء الساخن بتقنيات معينة، فالطيار يتحكم فى الهواء الساخن رأسيا فقط، بمعنى كلما زاد الهواء الساخن ارتفع البالون وكلما قل هبط، أما التوجيه الأفقي يعتمد على اتصاله بالأقمار الصناعية، لمعرفة اتجاه الريح وسرعته فى كل طبقة وصل إليها قائد البالون.