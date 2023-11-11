لتشجيع السياحة.. 10 معلومات عن البالون الطائر في أسوان

تستعد محافظة أسوان لإطلاق رحلات البالون الطائر مع بداية موسم السياحة الشتوية، لأول مرة في المحافظة، حيث تهدف هذه الرحلات إلى جذب المزيد من السياح وتوفير فرصة فريدة للاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة من الأعلى.

إطلاق خدمات رحلات البالون الطائر في سماء المدينة

وفي وقت سابق أعلنت محافظة أسوان عن إطلاق خدمات رحلات البالون الطائر في سماء المدينة، كما يحدث في مدينة الأقصر، لتقديم تجربة مميزة ومثيرة لزائري المحافظة.

ويوفر البالون الطائر فرصة لاستكشاف مدينة أسوان الساحرة من زاوية جديدة تمامًا، حيث سيتمكن الركاب من التمتع بمناظر النيل الخلابة وجبالها الصخرية الرائعة والمعابد التاريخية والحدائق الخضراء الجميلة.

10 معلومات عن البالون الطائر

وترصد «الوطن»، 10 معلومات عن البالون الطائر والفرق بينه وبين المنطاد وطرق طيرانه، وفقا للمهندس أسامة أبو زيد المختص في رحلات البالون بمدينة الأقصر.

1. البالون الطائر والمنطاد يختلفان في الشكل وفنيات التشغيل والإقلاع في السماء، ولكنهما يتفقان في الطيران.

2. البالون الطائر يعتمد على تسخين الهواء ليصبح أخف من الهواء البارد، بينما يتم ملؤ المنطاد بغاز أخف من الهواء وغالبًا يكون الهليوم.

3. يعتمد البالون الطائر في طيرانه على قاعدة فيزيائية بسيطة تتعلق بخفة الهواء الساخن وارتفاعه فوق الهواء البارد، بينما يعتمد المنطاد على الغاز الخفيف للطيران.

4. البالون الطائر يحتوي على ثلاثة أجزاء رئيسية: الشعلة التي تولد الحرارة لرفع البالون، والمغلف الذي يحتوي على الهواء الساخن، والسلة التي يجلس فيها الركاب. أما المنطاد فيتكون من غلاف يحتوي على الغاز الخفيف وسلة للركاب.

5. يحتاج البالون الطائر إلى تسخين الهواء أثناء الرحلة للحفاظ على استمرارية الطيران، ويستخدم عادة وقود البيوتان لذلك، أما المنطاد فلا يحتاج إلى تسخين مستمر.

6. يتم تجهيز رحلة البالون الطائر بوضع أجزاء البالون، وضخ الهواء البارد فيه، وتسخين الهواء بواسطة الحارق أما المنطاد فيحتاج إلى تجهيزات أخرى مثل ملء الغاز وفحص الأجزاء.

7. يتم التحكم في ارتفاع البالون الطائر بتسخين الهواء وتغيير الطبقات الجوية، بينما يتحكم قائد المنطاد في ارتفاعه بتغيير كمية الغاز الموجود فيه.

8. يتم استخدام البالون الطائر للرحلات الجوية السياحية والترفيهية، بينما يستخدم المنطاد في العديد من الأغراض مثل البحوث العلمية والاستكشاف والتصوير الجوي.

9. تتطلب رحلة البالون الطائر تخطيطًا مسبقًا للموقع والطقس، بينما يمكن للمنطاد الطيران في ظروف جوية متنوعة.

10. يعتبر البالون الطائر أكثر شيوعًا في مصر، في حين يستخدم المنطاد في أنحاء متعددة من العالم.