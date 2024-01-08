وزير الري يتابع دورات تنمية قدرات العاملين وتحسين فرص الشباب

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمي.

وقال «سويلم» إنَّه في إطار الاهتمام ببناء ورفع قدرات العاملين بإدارات الري بالمحافظات وتدريب المهندسين على قياس الزمامات الفعلية للأراضي الزراعية، فقد تمّ تنظيم عدد من الدورات التدريبية بفروع مركز التدريب بالمحافظات عن استخدام صور الأقمار الصناعية في رسم وتحديد زمامات الترع الرئيسة والفرعية وتحديد المحاصيل المنزرعة، وذلك بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمي وقطاع التخطيط بمشاركة 160 مهندسا وفنيا من العاملين بإدارات ري شرق وغرب الشرقية والمنوفية والبحيرة وغرب البحيرة وشرق وغرب كفر الشيخ وزفتى والغربية وغرب الدقهلية والقليوبية والنصر والنوبارية والجيزة وحلوان وبنى سويف وشرق المنيا وشرق وغرب الفيوم والصالحية والسلام غرب والاسماعيلية وغرب سيناء ودمياط .

تنمية المهارات الحياتية لـ50 شابا وشابة بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس

وفي إطار مشاركة الوزارة في فعاليات مبادرة حياة كريمة، والحرص على التنسيق الدائم بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية قام مركز التدريب الإقليمي بالتعاون مع جمعية سيدات اعمال المستقبل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وبمقر بفرع مركز التدريب الإقليمي بكفر الشيخ، تمّ افتتاح أولى دورات برامج التدريب الخاصة بمشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب بمركز مطوبس في قرى حياة كريمة تحت عنوان «تنمية المهارات الحياتية» لـ50 شابًا وشابة بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، وجار الترتيب لعقد دورات تدريبية مماثلة في مختلف مراكز حياه كريمة، ويهدف هذا البرنامج التدريبي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب ومنحهم الفرصة للتدريب وإكسابهم المهارات لإدارة مشروعاتهم بطريقة أفضل.

كما نظم مركز التدريب الإقليمي - فرع الزقازيق وعلى مدار يومين وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للإملاك بديوان عام الوزارة والدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار دورة التدريبية بعنوان (تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة) بمشاركة 61 مهندس ري وصرف وميكانيكا ومسؤولي القسم الإداري بالهندسات، إذ ناقشت الدورة عدة موضوعات منها أملاك وزارة الري ومقابل الانتفاع والعهد بالإشراف والتخصيص والتقنين للأملاك والمزادات بالإضافة إلى الحجز الإداري وتحصيل الإيرادات.

وفي إطار البروتوكول الموقع بين مركز التدريب ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لتنفيذ العديد من البرامج قام مركز التدريب بالتعاون مع منظمة الفاو بتنظيم البرنامج التدريبي تشغيل وصيانة الصوبات الزراعية، بمشاركة 20 مهندسا زراعيا من العاملين بوزارة الزراعة ، وتناول البرنامج عدد من الموضوعات عن المحميات الزراعية والاستزراع السمكي وزيارة ميدانية لاحد المزارع للاطلاع على أحدث أنظمة الصوب الزراعية والزراعة الذكية ، وقام بالتدريب نخبة من خبراء منظمة الفاو ومركز البحوث الزراعية .

زيارة لإحدى المزارع النموذجية العاملة بنظم الري والتسميد الذكي

كما تمّ أيضًا بالتعاون مع منظمة الفاو تنظيم البرنامج التدريبي «تخطيط وتصميم نظم الري الحديث» بمشاركة 17 متدربا من وزارتي الري والزراعة ضمن الأنشطة التدريبية للمشروع الياباني «تحسين الإنتاجية الزراعية من وحدة المياه»، والذي تضمن زيارة ميدانية لإحدى مزارع الشركات الرائدة في الإنتاج الزراعي المتميز عالي الجودة المخصص للتصدير للتعرف على أنظمة الري الحديثة عبر الحاسب الآلي وتطبيقات الهواتف المحمولة، وطرق التسميد، وطرق تحلية المياه من الآبار الجوفية، والأنواع المختلفة للزراعات والمحاصيل بالإضافة لزيارة لإحدى المزارع النموذجية التي تعمل بنظم الري والتسميد الذكي، وقام بالتدريب نخبة من خبراء وزارة الموارد المائية والري وأساتذة من جامعة القاهرة ، ومركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وشركات القطاع الخاص لنظم الري الذكي.

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة، إذ يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كل معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة، إذ يتمّ تدريب 6 آلاف متدرب و200 من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية «مودل»، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم 178 غرفة و10 أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و2 ملعب وصالة ألعاب رياضية.