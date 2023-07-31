آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الري اليوم.. اعرف رابط التقديم

اليوم هو آخر موعد للتقديم في الوظائف المعلنة من جانب وزارة الري، وفقا للمنشور المعلن عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رابط التقديم لوظائف وزارة الراي

وأكدت بوابة الوظائف الحكومية، أنّ اليوم آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الري، عبر رابط التقديم الإلكتروني، ومطلوب عدد من التخصصات للمهندسين في وظائف وزارة الري، ويتم التقديم إلكترونيًا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، وبعد ذلك يتم الضغط على تقديم طلب وإدخال البيانات المطلوبة على الاستمارة الإلكترونية، وإرفاق المستندات التي تطلبها الوزارة.

التخصصات المطلوبة لوظائف الري

التخصصات المطلوبة فى كل وظائف وزارة الري، كما يلي.

- مهندس كهرباء ثالث.

- مهندس حاسب آلي ثالث.

- مهندس ميكانيكا ثالث.

- مهندس مدني ثالث.

شروط التقديم في وظائف الري

- اجتياز التدريب اللازم للوظائف المطلوبة وفقا ما تحدده جهة العمل.

- الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- إجادة الحاسب الآلي.

- لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- حاصل على بكالوريوس هندسة وفقا للخصص المطلوب.

المستندات المطلوبة

- صورة شخصية.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- المؤهل الدراسي.

- كارنيه نقابة المهندسين.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

- الموقف من الخدمة العامة للإناث.

- بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة حالة جنائية سارية موجهة لوزارة الموارد المائية والري.