غرامة كسر الشهادات في البنك الأهلي.. «اعرف هتخسر كام»

طرح البنك الأهلي المصري المملوك للدولة، شهادة جديدة يطلق عليها اسم البلاتينية، مدتها عام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، ويوفر البنك لعملائه إمكانية كسر الشهادات التابعة لهم القديمة بالنسبة للعميل، من أجل الاستثمار في الجديدة، ولكن يكون هناك غرامة كسر الشهادات في البنك الأهلي وهو ما نرصده.

ومن شروط الاسترداد أو كسر الشهادة مرور 6 أشهر من اليوم التالي لشراء الشهادة، وذكر مصادر مصرفية، أن غرامة كسر الشهادة من البنك الأهلي تتراوح بين 70 و85% من إجمالي الأرباح التي تم صرفها للعميل.

غرامة كسر الشهادات في البنك الأهلي

ويمكن للعميل التوجه إلى أي من فروع البنك الأهلي، والاستعلام عن كيفية كسر الشهادات القديمة وتفاصيل غرامة كسر الشهادات في البنك الأهلي، وبالنسبة لخطوات كسر الشهادة من خلال التطبيق نرصدها كما يلي:

خطوات كسر الشهادات

- تحميل تطبيق البنك الأهلي المصري على الهاتف.

- تسجيل البيانات الخاصة بالعميل.

- ويمكن استخدام الموقع الإلكتروني للبنك، والضغط على خدمة الإنترنت البنكي.

- ثم اختيار تعديل الشهادات.

- اختيار الشهادة المرغوب في كسرها.

- قراءة تفاصيل كسر الشهادة والغرامة ثم الضغط على تأكيد.

- يعمل البنك الأهلي على إرسال رسالة للعميل بتأكيد تنفيذ العملية.