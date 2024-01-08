مصير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة.. هل يشارك في دراما رمضان 2024؟

كشف المؤلف مهاب طارق، مؤلف مسلسل «جعفر العمدة»، عن مصير الجزء الثاني من العمل، بعد نجاح الجزء الأول، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2023.

مصير الجزء الثاني من جعفر العمدة

وقال مهاب طارق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ من الصعب مشاركة الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2024؛ لأن التجهيزات ستأخذ وقتًا كبيرًا منهم، حتى يخرج بشكلٍ جيد، ليلق بحجم النجاح الذي شهده الجزء الأول من المسلسل.

وأضاف طارق، أنّهم يسعون بكامل طاقتهم للانتهاء من السيناريو الجزء الثاني من جعفر العمدة، للمشاركة في السباق الرمضاني 2025.

تفاصيل الجزء الأول من مسلسل جعفر العمدة

مسلسل «جعفر العمدة» حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه ضمن الماراثون الرمضاني 2023، ونال إشادات واسعة من الجمهور، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، ومي كساب، وإيمان العاصي، وأحمد داش، ومنة فضالي، ومنذر ريّاحنة، وعصام السقا، وأحمد فهيم.

ودارت أحداث الجزء الأول عن جعفر العمدة، وهو يمتلك شركات مقاولات، ويدخل في صراعاتٍ عدة مع منافسيه، وتزوج من 4 سيدات، اختطف طفله من زوجته ثريا التي تؤدي دورها الفنانة مي كساب، بعد ولادته، بتحريض من دلال التي تؤدي دورها الفنانة إيمان العاصي، ويكتشف في النهاية جعفر ما حدث، ويعثر على ابنه.