مؤلف مسلسل جعفر العمدة يكشف مصير الجزء الثاني في رمضان 2024

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل جعفر العمدة رمضان الماضي 2023، يتساءل الجمهور كثيرا عن مصير الجزء الثاني من العمل الذي قدّمه الفنان محمد رمضان بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين.

مصير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة

وقال مهاب طارق مؤلف مسلسل جعفر العمدة إنّ رمضان 2024 لن يشهد الجزء الثاني من المسلسل، وأنه بالفعل تم إعلان هذا الأمر ولا تراجع فيه، وأنّه سيشارك في هذا العام بمسلسل آخر مع المخرج محمد سامي وهو «نعمة الأفوكاتو» التي تقدم بطولته الفنانة مي عمر.

وأكد مهاب طارق بأن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة لم يستقروا على كل تفاصيله حتى الآن واذا كان سيتواجد في رمضان 2025، لكنهم لا يزالون يعملون على الأمر مع كل صناع العمل للوقوف على تفاصيله وموعد تقديمه.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد رمضان وهالة صدقي وزينة وايمان العاصي ومنة فضالي وأحمد فهيم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.