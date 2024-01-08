استقرت الأسعار في بورصة الدواجن اليوم، وفق ما أعلنته البورصة المتخصصة في متابعة تحركات الأسعار اليومية في المزارع، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بداية التعاملات الصباحية 67 جنيها، على أن يصل الكيلو إلى المستهلك النهائي في المحلات، بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا، حسب المنطقة التي تقع بها المحال التجارية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 8-1-2024 بجميع أنواعها، خاصة الفراخ البيضاء الأكثر مبيعا أو البلدي أو الحمراء في الأسواق المحلية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء بـ65 جنيها للكيلو الواحد، وهو السعر الذي حددته مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار العديد من السلع، لتباع في المحلات للمستهلكين بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم في المزارع الخاصة بالتوزيع بالجملة بـ119 جنيها، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا للكيلو.

وشهدت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» استقرارا هي الأخرى، حيث وصلت إلى 74 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 و95 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم في السوق

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.