هبوط أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-1-2024.. «اعرف الفراخ البيضاء بكام؟»

أعلنت بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء وبورصة الدواجن، تراجع أسعار الدواجن البيضاء، اليوم الأحد 7-1-2024، إذ بلغت قيمتها نحو 4 جنيهات في الكيلو، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 66 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي التي بلغت 70 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 7-1-2024، في بورصة الدواجن كالتالي:

- أسعار الفراخ البيضاء 60 جنيهًا في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ الساسو

وبلغت أسعار الفراخ الساسو خلال تعاملات اليوم الأحد 7-1-2024، نحو 69 جنيهًا في أرض المزارع، فيما يصل سعر الكيلو للمستهلك لنحو 80 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأحد، 99 جنيهًا في مزارع الفراخ، وتُباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 111 و114 جنيهًا للكيلو.