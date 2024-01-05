شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 5-1-2024 استقرارا، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم داخل بورصة الدواجن والمزارع 65 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تتراوح الأسعار للمستهلك ما بين 73- 75 جنيهًا للكيلو، وتختلف الأسعار حسب المنطقة، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 5-1-2024.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

جاءت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة مستقرة على نفس أسعار أمس، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 65 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 73 - 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 110 جنيهات في مزارع الفراخ، لتباع إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و119 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

استقرت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء»، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل 72 جنيهًا في أرض المزارع، فيما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك ما بين 80 و95 جنيهًا للكيلو.