أسعار الدواجن اليوم السبت 6-1-2024.. هبوط كبير في الفراخ البيضاء

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 6-1-2024 نحو 3 جنيهات في الكيلو مقارنة بأسعار أمس، إذ سجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 68 جنيهًا للمستهلك مقارنة بأسعار أمس 71 جنيهًا، وذلك وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

وأوضح الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي أسباب تراجع أسعار الدواجن البيضاء 6-1-2024 مع بداية العام الجديد بسبب استمرار تراجع أسعار العلف نظرًا لتوافرها الكثيف في الأسواق، وكذلك سلامة المنتج من الأمراض خلال الجو الشتوي المعتدل الذي لم تصاحبه البرودة الشديدة التي تتسبب في فقدان أعداد كبيرة من الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 6-1-2024، وهي كالتالي:

- أسعار الفراخ البيضاء 63 جنيها في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم السبت 100 جنيه في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 110 و114 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

وبلغت أسعار الفراخ الساسو خلال تعاملات اليوم السبت 6-1-2024 نحو 70 جنيهًا في أرض المزارع، فيما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك ما بين 81 جنيهًا للكيلو.